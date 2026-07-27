Kahramanmaraş'ta bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunmak, gençleri bilinçlendirmek ve ailelerin bu süreçte daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla hazırlanan 'Bağımsız Gençlik ve Aileleri Projesi', düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Tural Şahbazlı

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, Kahramanmaraş Beyaz Karanfil Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen programa çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, davetli ve proje ekibi katıldı.



Toplantıda, proje kapsamında hayata geçirilecek eğitim programları, seminerler, bilinçlendirme faaliyetleri ve sosyal farkındalık çalışmaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve vatandaşların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.





Programda konuşan Kahramanmaraş Beyaz Karanfil Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hacıbebekoğlu, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aile yapısını ve toplumun geleceğini de olumsuz etkileyen önemli bir sorun olduğunu belirtti. Hacıbebekoğlu, proje sayesinde gençlerde bilinç oluşturmayı, aileleri güçlendirmeyi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti.



Projede gönüllü olarak görev alan Psikolog Buse Orçan ise bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedavi sürecinden ibaret olmadığını vurgulayarak, erken yaşta verilecek doğru eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının bağımlılığın önlenmesinde kritik rol oynadığını söyledi. Çocuklar ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çeken Orçan, ailelerin bu süreçte bilinçli yaklaşımının belirleyici olduğunu ifade etti.



Programın sonunda katılımcılar, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, 'Bağımsız Gençlik ve Aileleri Projesi'nin Kahramanmaraş'ta önemli farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğine ve örnek projelere öncülük edeceğine inandıklarını dile getirdi.