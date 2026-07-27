Batı Trakya Türkleri'nin hafızasında derin izler bırakan hak mücadelesinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet, vefatının 31. yılında İzmit Doğu Kışla Parkı'ndaki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, 'Batı Trakya meselesi hepimizin davasıdır. Bu, bizim kimlik davamız; ortak hafızamız ve ortak şuurumuzdur. Biz, ortak hafızamıza sahip çıkıyoruz' sözleriyle birlik ve hafıza vurgusu yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Tıp Doktoru ve siyasetçi Dr. Sadık Ahmet'i, vefatının 31. yıl dönümünde düzenlediği törenle andı. İzmit Doğu Kışla Parkı'nda bulunan anıt önünde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Batuhan Kaşifoğlu, Derneğin İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ceyhun Yalçın, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Alper Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Akbal, MHP İzmit İlçe Başkanı Semih Türeyen, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi. Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Dr. Sadık Ahmet'in hayatı boyunca verdiği mücadeleye dikkat çekerek, 'Bazı insanlar vardır ki aramızdaki farklılıkları anlamsız kılar, hepimize ışık olur. Dr. Sadık Ahmet de bu özel insanlardan biridir. Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük bir kahramandır' dedi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Batuhan Kaşifoğlu ise konuşmasında, Dr. Sadık Ahmet'in hayatını Batı Trakya Türklerinin kimliğine ve haklarına adadığını belirterek, 'Hiçbir baskıya boyun eğmeden halkının sesi oldu. Ortaya koyduğu kararlılık bugün de mücadelemize ışık tutuyor' ifadelerini kullandı. Merhumun eşi Işık Ahmet, duygusal anlar yaşadığı konuşmasında, 'Buraya her davet edildiğimde gelmek istiyorum. O artık tarihe mal olmuş bir insan. Onun soyadını taşımaktan gurur duyuyorum. Zor günler yaşadık ama onunla her zaman gurur duyduk' dedi.

'BU HEPİMİZİN DAVASI'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dr. Sadık Ahmet'in mücadelesinin ortak bir hafıza ve kimlik meselesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Batı Trakya meselesi hepimizin davasıdır. Bu, bizim kimlik davamız; ortak hafızamız ve ortak şuurumuzdur. Biz, ortak hafızamıza sahip çıkıyoruz. Çünkü hafızasını kaybeden bir insan nasıl kendi başına yaşamını sürdüremezse, hafızasını kaybetmiş bir toplum da ayakta duramaz, vesayete muhtaç hale gelir. Hafızamızı ayakta tutan ise kimliğimizdir.'

'BATI TRAKYA BİR HUKUK MÜCADELESİDİR'

Büyükakın, konuşmasının devamında, 'Ortak değerlerle var olduğumuz sürece isimlerin bir önemi yoktur; Sadık Ahmet olur, Işık Ahmet olur, Ahmet olur, Mehmet olur, Hasan olur, Hüseyin olur, Ayşe olur, Fatma olur: Hiç fark etmez. O değerleri taşıdığınız sürece, o insanlar sizinle birlikte mücadele etmeye devam eder. Batı Trakya meselesi, aynı zamanda bir hukuk meselesidir. Dr. Sadık Ahmet, oradaki Türklerin hukukunu koruma mücadelesini bayraklaştırmıştır. Bu mesele yalnızca Türklük meselesi değil; Müslüman Türk kimliği üzerinden yürütülen bir mücadeledir' dedi.

'BİZ KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR MİLLETİZ'

Batı Trakya Türklerinin uğradığı zulmün unutulmaması adına bu töreni yaptıklarını da ifade eden Başkan Büyükakın, 'Bu konu basit bir mesele değildir. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin kastettiği de aslında budur. Bu hafızayı kaybederseniz, bir gün kendinizi de kaybedersiniz. Biz, küllerinden yeniden doğan milletin evlatlarıyız. Dünyayı değiştirmek isteyenler yerinden kalkıp adım atmalıdır. Bunlar ilk adımlardır, buna yürekten inanıyorum. Çünkü geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Bu vesileyle, vefatının 31. yıl dönümünde Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve minnetle anıyorum' diye konuştu.

'HAK MÜCADELESİNİN SİMGESİ OLDU'

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu da konuşmasında, Dr. Sadık Ahmet'in yalnızca Batı Trakya Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının sesi olduğunu vurguladı. Tipioğlu, 'Hayatını hak ve hukuk mücadelesine adayan Sadık Ahmet, her türlü baskıya rağmen kimliğinden ve inancından taviz vermemiştir. Onun bıraktığı miras, gelecek nesillere yol göstermeye devam edecektir' ifadelerini kullandı. Program, yapılan duaların ardından Dr. Sadık Ahmet'in ruhu için hazırlanan helvanın katılımcılara ikram edilmesiyle sona erdi.