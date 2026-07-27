TCDD Taşımacılık, altyapı çalışmaları nedeniyle 28 Temmuz ve 6 Ağustos'ta Edirne-Halkalı hattındaki bazı bölgesel tren seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık, demiryolu hattında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle 28 Temmuz 2026 Salı ve 6 Ağustos 2026 Perşembe günleri Edirne-Halkalı bölgesel tren seferlerinde iptale gidildiğini açıkladı.

Buna göre, Halkalı'dan 08.35 ve 18.05, Edirne'den ise 08.50 ve 17.15 saatlerinde hareket eden bölgesel trenler belirtilen tarihlerde sefer yapmayacak.

Yetkililer, iptallerin yalnızca bu seferleri kapsadığını, diğer tüm trenlerin ise planlanan tarifelerine göre hizmet vermeyi sürdüreceğini duyurdu.