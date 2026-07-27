Fatih Belediyesi tarafından kent tarımını desteklemek, çocukları doğayla buluşturmak ve sürdürülebilir üretim bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Yedikule Bahçe, bu yıl 5. Geleneksel Hasat Bayramı'na ev sahipliği yaptı. Ülkemizde her yıl 26 Temmuz'da kutlanan Hasat Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileleri ve doğaseverler bir araya gelerek toprağın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un tarihî bostan kültürünü yaşatan önemli alanlardan biri olan Yedikule Bahçe, bu özel günde üretimin yalnızca tarlada başlayan bir süreç olmadığını; emek, sabır ve paylaşmayla anlam kazanan bir yaşam kültürü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de toprağa dokunarak üretimin her aşamasını yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Hasat etkinliği kapsamında çocuklar ve aileleri domates, çeri domates, kıl sivri biber, dolmalık biber, patlıcan, bostan patlıcanı, nane, kuzu kulağı ve turpu kendi elleriyle topladı. Dalından koparılan her ürün, çocukların doğayla kurduğu bağı güçlendirirken üretimin arkasındaki emeği yakından tanımalarına da katkı sundu. Tarımın yalnızca kırsal yaşamın değil, şehir hayatının da önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken etkinlik, kent içinde üretimin mümkün olduğunu uygulamalı olarak gösterdi.

Hasadın ardından toplanan ürünler özenle hazırlanan hasat kutularına yerleştirilerek çocuklara ve ailelerine hediye edildi. Ayrıca Yedikule Bahçe'de yetiştirilen erik ve kirazlardan hazırlanan meyve paketleri de katılımcılara armağan edildi. Bahçenin bereketini paylaşmayı amaçlayan bu uygulama sayesinde çocuklar emek vererek topladıkları ürünleri evlerine götürmenin sevincini yaşarken, aileler de doğal üretimin değerini çocuklarıyla birlikte deneyimledi.

Etkinlik boyunca bahçede kurulan sosyal alanlarda aileler bir araya gelirken çocuklar doğayla iç içe vakit geçirdi. Toprağın kokusunu hisseden, ürünlerin yetişme sürecini yerinde gözlemleyen çocuklar; üretmenin, beklemenin ve paylaşmanın önemini yaşayarak öğrendi. Hasat Bayramı, şehir yaşamı içinde doğayla yeniden buluşmanın ve tarımsal üretime dair farkındalık oluşturmanın güçlü bir örneği oldu.

Fatih Belediyesi tarafından sürdürülen Yedikule Bahçe Projesi; kent tarımını destekleyen, çocukları üretim kültürüyle tanıştıran ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendiren örnek uygulamalar arasında yer almayı sürdürüyor. Düzenlenen eğitimler, atölyeler ve mevsimsel etkinliklerle her yaştan vatandaşın doğayla daha güçlü bir bağ kurması hedeflenirken, Yedikule Bahçe aynı zamanda tarihî bostan kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sunuyor.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Hasat Bayramı da bu anlayışın en önemli buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Çocukların toprağa dokunduğu, ailelerin üretimin sevincini paylaştığı bu özel gün; emeğin kıymetini, paylaşmanın mutluluğunu ve doğayla kurulan ilişkinin değerini yeniden hatırlattı. Yedikule Bahçe'de yaşanan hasat heyecanı, yalnızca toplanan ürünlerle değil; çocukların yüzlerindeki mutluluk, ailelerin ortak hatıraları ve toprağın sunduğu bereketle hafızalarda yerini aldı.