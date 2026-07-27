Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, çocuklara özel hazırlanan renkli programla devam etti. Tarihi Eskihisar Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bilim Show ve sevilen çocuk sanatçısı Onur Erol'un konseri, miniklere ve ailelerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Program, etkinlik takviminde yer aldığı şekilde ücretsiz olarak vatandaşlarla buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Bilim Show, birbirinden ilgi çekici deneylerle çocukların hem eğlenmesini hem de bilimin eğlenceli yönünü keşfetmesini sağladı. Renkli deneyler ve interaktif gösteriler, çocukların yoğun ilgisiyle takip edilirken aileler de bu keyifli anlara ortak oldu.

Onur Erol Şarkılarıyla Coşturdu

Sahneye çıkan Onur Erol, sevilen çocuk şarkılarını miniklerle birlikte seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden çocuklar, dans ederek doyasıya eğlenirken tarihi kalenin atmosferi neşeli görüntülere sahne oldu. Veliler de çocuklarıyla birlikte konseri ilgiyle takip ederek yaz akşamının tadını çıkardı.

Kültür ve Sanat Akşamları Devam Ediyor

Gebze Belediyesi'nin yaz boyunca düzenlediği Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikleriyle devam ediyor. Tarihi ve kültürel mirasın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen programlar, sinema gösterimlerinden konserlere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına kadar zengin içeriğiyle Gebzelileri buluşturmayı sürdürüyor.