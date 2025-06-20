Osmanlı Devleti’nin savaş meydanında şehit olan tek padişahı Sultan 1. Murad Hüdavendigar, vefatının 636. yılında Kosova’nın Priştine yakınlarındaki Meşhed-i Hüdavendigar Türbesi’nde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.KOSOVA (İGFA) - Kosova Meydan Muharebesi’nin ardından 1389 yılında Miloş Obiliç tarafından şehit edilen Sultan 1. Murad Hüdavendigar, Kosova’nın başkenti Priştine’ye bağlı Mazgit köyündeki türbesinde düzenlenen anma töreniyle yâd edildi.

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 20’nci kez organize ettiği törene, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Koordinatörü Fulya Aslan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Obiliç Belediye Başkan Yardımcısı İbuş Myekiçi, Meşhed-i Hüdavendigâr Derneği Başkanı Muhammet Ali Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

TÖREN KUR’AN-I KERİM İLE BAŞLADI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Sultan 1. Murad’ın savaş öncesi yaptığı dua Türkçe ve Arnavutça okundu. Tören, Osmanlı’nın adalet ve cesaret timsali padişahının mirasını anma ve Balkanlar’daki Türk toplumunun birliğini güçlendirme açısından büyük önem taşıdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, anma töreninin 20 yıldır sürdürülen bir gelenek olduğunu vurgulayarak, “Sultan 1. Murad Hüdavendigar’ın iç organları burada, diğer organları ise Bursa Osmangazi’de defnedildi. Önümüzdeki hafta Osmangazi’deki türbesinde de anma töreni düzenleyeceğiz. Hüdavendigar, savaş alanındaki başarıları ve devlet idaresindeki liderliğiyle tarihe damga vurdu. Osmangazi Belediyesi olarak Balkanlar’daki soydaşlarımız ve kardeş belediyelerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Atalarımızın mirasını yâd ederken bu gelenekleri sürdürmek için çalışıyoruz” dedi.

KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, törenin Türk toplumunu bir araya getirdiğini belirterek, “Sultan 1. Murad Hüdavendigar, Kosova’da canını feda ederek tarihe kahramanlık destanı yazdı. Adalet ve merhamet timsali bir liderdi. Osmangazi Belediyesi’ne bu anlamlı tören için teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Büyükelçi Angılı: “Kosova’nın Kaderini Değiştiren Bir Lider”

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, “Sultan 1. Murad, Kosova Savaşı ile Balkanlar’da barış ve çok kültürlü yaşamın temellerini attı. Onun adaleti ve fedakârlığı, 636 yıl sonra bile hafızalarda yaşıyor. Meşhed-i Hüdavendigar, tarihî ve kültürel bağlarımızın canlı bir simgesi” dedi.

YILDIRIM: “ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ONUN FEDAKÂRLIĞINA BORÇLU”

Meşhed-i Hüdavendigâr Derneği Başkanı Muhammet Ali Yıldırım, “Sultan Murad Hüdavendigar, imanı, feraseti ve millet sevgisiyle gönülleri fethetti. Kosova’da şehadeti, bir sultanın inancına nasıl adanabileceğinin örneğidir. Bu topraklarda özgürce nefes alıyorsak, onun fedakârlığına borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri, türbenin avlusundaki müzeyi gezerek Sultan 1. Murad’ın mirasına dair bilgi aldı.

Anma programı, tarihi ve kültürel bağları güçlendiren bir buluşma olarak büyük yankı uyandırdı.