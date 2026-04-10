İstanbul'da düzenlenen toplantıda konuşan TBMM Komisyon Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, suça sürüklenen çocukların büyük bölümünün bilinçlendirme ve doğru yönlendirmeyle suçtan uzak tutulabileceğini söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül ise koruyucu sosyal projelere dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği ev sahipliğinde Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü'nde düzenlenen programda, suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalar ele alındı.

Programda konuşan Müşerref Pervin Tuba Durgut, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Durgut, sorunun tek bir kurum tarafından çözülemeyeceğini belirterek, 'Bu mesele çok boyutlu ve tüm kurumların birlikte hareket etmesini gerektiriyor' dedi.

Komisyonun 22 toplantı gerçekleştirdiğini ve saha çalışmaları yaptığını aktaran Durgut, 610 tutuklu ve hükümlü çocukla yapılan ankette çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını söyledi. Ankete göre çocukların yüzde 82'sinin 'Sonuçlarını bilseydim suçu işlemezdim' yanıtını verdiğini belirten Durgut, bu verinin erken müdahalenin önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Araştırmalarda madde kullanımı, okuldan kopma, aile içi sorunlar ve sosyal destek eksikliğinin çocukları suça sürükleyen başlıca risk faktörleri olduğuna dikkat çekildi. Durgut, bağımlılık oranlarının da yüksek olduğuna işaret ederek, tutuklu ve hükümlü çocuklar arasında sigara kullanımının yüzde 83,4, alkol kullanımının yüzde 47,3 ve uyuşturucu kullanımının yüzde 52,9 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Durgut, komisyonun temel hedefinin çocukları suçtan önce koruyan bir sistemi güçlendirmek olduğunu ifade ederek, 'Her çocuk kazanılabilir. Önemli olan doğru zamanda doğru müdahaledir' dedi.

Toplantıda konuşan Davut Gül ise Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan himayelerinde hayata geçirildiğini belirtti. Gül, tesisin doğayla iç içe yapısı, rehabilitasyon imkanları ve sosyal destek hizmetleriyle önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

İstanbul'da yaklaşık 4 milyon çocuk bulunduğunu belirten Gül, koruyucu çalışmaların merkezinde okulların yer aldığını vurguladı. Spor, kültürel faaliyetler ve sosyal projelerle çocukların desteklendiğini belirten Gül, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Vali Gül ayrıca Beykoz'da başlatılan 'Bizim Mahalle, Güçlü Toplum' projesinin olumlu sonuçlar verdiğini ve uygulamanın il geneline yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından suça sürüklenen çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar ve önleyici hizmetler hakkında sunumlar da gerçekleştirildi.