7 ilde 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son iki hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüpheliden 48'i tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya, suç şebekelerini şehirlerden kazıyıp atmaya kararlı olduklarını açıkladı.



Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul (2), Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama, Göçmen Kaçakçılığı, Nitelikli Yağma,

Nitelikli Dolandırıcılık, Silahlı Tehdit, Hükümlü, Tutuklu veya Gözaltına Alınanın Kaçmasına İmkan Sağlamaya Teşebbüs, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması, Rüşvet, Mala Zarar Verme, Suç Üstlenme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında Soruşturma başlatıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1894974373330653269

Belleri kırılan organize suç örgütleriyle durmadan duraksamadan mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 392 kg toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek/senet ile Çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici alet ele geçirildiğini duyurdu.

Gözaltına alınan 63 kişiden 48'inin tutuklandığı, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmayı tebrik etti.