Edirne'nin Keşan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki şahıs farklı zamanlarda yapılan polis kontrollerinde yakalanarak, tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından Yeni Mescit Mahallesi Yenigün Sokak üzerinde yapılan kontrolde D.K. isimli şahsı durduran ekipler, sorgulamada, şahsın Keşan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit etti.

Ayrıca ekipler Aşağı Zaferiye Mahallesi Çadır Sokak üzerinde yaptığı kontrollerde ise M.Y. adlı şahsın Keşan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Kadına Karşı Basit Yaralama” suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadeleri sonrasında her iki şüpheli de D.K., uyuşturucu madde bulundurma suçundan, M.Y. ise kadına karşı basit yaralama suçundan tutuklanarak Edirne Cezaevi’ne sevk edildi.