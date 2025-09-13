Haftalardır su sıkıntısı yaşayan İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü, Selçuk ilçesinde yürüttüğü içme suyu iletim hattı çalışmalarını tamamladı. Yeni iletim hattıyla önceki yıllarda açılan Kuyumcu Mevkii’ndeki su kuyuları devreye alınacak. Bu sayede ilçeye saniyede 60 litre daha fazla su verilecek. İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü’nün Selçuk ilçesindeki içme suyu miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı yeni içme suyu iletim hattı imalatı tamamlandı. Yaklaşık 500 metre mesafede, zor arazi şartlarında kaya kırımı yapılarak döşenen 400 mm çapındaki boruların bağlantı aşamasına gelindi. Bağlantıların ardından yapılacak dezenfeksiyon işleminden sonra yüzde 35 oranında ilave içme suyu Selçukluların kullanımına sunulacak.

“Dağları delen” İZSU ekiplerine teşekkür İletim hattının yapıldığı alanda İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve teknik ekiplerle birlikte incelemede bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe halkına müjde vererek “İlçemizin içme suyu sıkıntısını gidermek için uzun zamandır beklediğimiz bir çalışma tamamlandı. Bu hizmet için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ve adeta dağları delerek ilçemize su ulaştıran İZSU ekiplerine Selçuk halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.