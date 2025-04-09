SASKİ, suyun bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Orhangazi İlkokulu öğrencileri, su müfettişi olmak için SASKİ’yi ziyaret etti. Eğitimlerini tamamlayan minikler, rozetlerini alarak Su Müfettişi oldular.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması için öğrencilere yönelik eğitim programlarını sürdürüyor.

Adapazarı Orhangazi İlkokulu öğrencileriSASKİ’nin sosyal medya hesaplarından ve haberlerden ilham alarak su müfettişi olmak için kurum hizmet binasını ziyaret etti.

Aziz Duran Parkı’nda gerçekleştirilen eğitimde, çocuklar su tasarrufunu eğlenerek öğrendi. Miniklere günlük hayatta su israfını önlemek için uygulanabilecek pratik yöntemler anlatıldı.

“Geleceğin suyuna hep birlikte sahip çıkacağız”

Kurum tarafından yapılan açıklamadasu kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekilerek, “Tükenebilir kaynaklarımızı korumak için geleceğimiz olan minikleri bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Duyarlı öğrenciler, sosyal medya hesaplarımızdan Bu Şehir Hepimizin başlığı altında yaptığımız su müfettişi paylaşımlarını görüp bu hareketin bir parçası olmak için kurumumuzu ziyaret ettiler.Su müfettişi olmaya istekli çocuklarımızın ilgisi bizleri mutlu etti” ifadeleri kullanıldı.