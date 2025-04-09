BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Arge Müdürlüğü Eurodesk Temas Noktası tarafından DiscoverEU Programına ilişkin açıklama yapıldı. 18 yaşındaki gençlere Avrupa’yı keşfetmeleri adına ücretsiz tren bileti imkanı sunan program hakkında 12 Nisan Cumartesi günü 13.00’da bilgilendirme toplantısı yapılacağı duyuruldu.

GENÇLERE AVRUPA’YI DOLAŞMA FIRSATI

DiscoverEU, 18 yaşındaki gençlere (1 Temmuz 2006 (dahil) ve 30 Haziran 2007 (dahil) tarihleri arasında doğmuş olmalı) Avrupa'nın farklı ülkelerini keşfetme fırsatı sunan bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençler bu program sayesinde ücretsiz tren biletleri kazanarak Avrupa'yı dolaşabilecek, yeni kültürler tanıyabilecek ve unutulmaz bir deneyim yaşayabilecekler. Başvuran gençler seçilmeleri durumunda 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında en az 1 gün ve en fazla 30 güne kadar seyahat edebilecekler.

EURODESK TEMAS NOKTASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLİYOR

İnegöl Belediyesi programa İnegöl’den katılmak isteyen gençler için harekete geçti. AR-GE Müdürlüğü’ne bağlı Eurodesk Temas Noktası tarafından gençlerin Avrupa'yı keşfetmelerine olanak sağlayan DiscoverEU programını tanıtmak ve başvurularına rehberlik etmek amacıyla bir bilgilendirme ve başvuru etkinliği düzenleneceği açıklandı. Bu etkinlik ile gençlere yalnızca DiscoverEU hakkında bilgi vermekle kalmayıp, başvurularını tamamlamaları için birebir destek de sağlanacağı belirtildi.

BİLGİLENDİRME PROGRAMI HAKKINDA

Programa katılmak isteyen gençlere yönelik 12 Nisan 2025 Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında özel bir organizasyon yapılacak. İnegöl Belediyesi Hizmet Binası zemin katında bulunan konferans salonunda yapılacak etkinlikte; Gençlerle Tanışma - Buz Kırıcı Aktiviteler, Eurodesk Tanıtımı – Faaliyetlerden Bahsetme, DiscoverEU Nedir? (Gençlik Programı Tanıtımı), Başvuru Süreci ve Şartlar ile Birebir Başvuru Desteği ve Soruların Yanıtlanması konularında bilgilendirmeler yapılacak. İnegöl Belediyesi Arge Müdürlüğü tarafından 18 yaşındaki gençler ile Eurodesk Temas Noktası hakkında bilgi almak isteyen her yaştan gençler programa davet edildi.