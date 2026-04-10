Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 2018 yılından bu yana her platformda dile getirdiği Boğazköprü mevkiinde yükselecek olan Lojistik Merkez konusunda değerlendirmelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Lojistik merkez projesinin Kayseri için bir tercih değil, bir 'beka meselesi' olduğunu vurgulayan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; 'Yıllardır dile getirdiğimiz Lojistik Merkez'in de bugün somut adımlara dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kayseri'ye kurulacak bir Lojistik Merkez, sadece bu şehre değil, tüm Orta Anadolu Üretim Havzası'na can suyu olacaktır. Biz bu projeyi; 'olursa iyi olur' diye değil, 'olmazsa olmaz' diyerek takip ediyoruz.' dedi.

Kayseri'yi lojistikte bölgesel bir cazibe merkezi haline getirecek olan 'Lojistik Merkez' projesinde somut adımlar atılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yapılan istişare toplantısının ardından, Kayseri Ticaret Odası'nda Başkan Ömer Gülsoy, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 2. Başkanı Ergün Bilen, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cingi, UND bölge üyeleri ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Gülsoy, Kayseri'nin 4 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmiyle artık kabına sığmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana sürdürdüğümüz lobi faaliyetlerinde, Ankara temaslarımızda ve her kürsüde ısrarla bir gerçeği dillendirdik: Ulaşım olmadan ticaret olmaz! Bugün dünya devleriyle yarışıyoruz. Üretim maliyetlerimiz başa baş olsa bile, lojistik avantajı olan bir adım öne geçiyor. 'Denizimiz yok' diye hayıflanmıyoruz. Raylı sistemle Kayseri'yi Mersin'e, İskenderun'a bağlayacak o koridor, bizim denizimizdir. Ürünümüz konteynere Kayseri'de girecek, gümrüklemesi burada bitecek ve durmaksızın limana akacak.'

Kayseri'nin son yıllarda ulaştığı ulaşım yatırımlarına dikkat çeken Gülsoy; 'Israrlı taleplerimiz neticesinde yeni terminal binamız hizmete açıldı. Hızlı tren projesi sürüyor, otoyol bağlantısı için ilk ihale yapıldı. Yıllardır dile getirdiğimiz Lojistik Merkez'in de bugün somut adımlara dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerden çok şehirlerin yarıştığı günümüzde, Kayseri'nin geriye gitmemesi adına ne gerekiyorsa yüksek sesle dillendirmeyi sürdüreceğiz. Ticaretimizi etkileyecek her yatırımı sonuna kadar takip ediyoruz.' dedi.

Boğazköprü mevkiinin stratejik önemine vurgu yapan Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Lojistik Merkez sadece bir depo alanı değildir. Kayseri'ye kurulacak bir Lojistik Merkez, sadece bu şehre değil, tüm Orta Anadolu Üretim Havzası'na can suyu olacaktır. Biz bu projeyi; 'olursa iyi olur' diye değil, 'olmazsa olmaz' diyerek takip ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ulaşım kanallarını açtığımız her nokta, Kayseri için yeni bir pazar, yeni bir aş ve yeni bir iş demektir. Lojistik Merkezimiz, Kayseri'nin üretim gücünü dünya pazarlarına taşıyan en büyük köprümüz olacaktır. UND'nin teknik birikimi ve belediyemizin öncülüğüyle bu projeye dün olduğu gibi bugün de en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere yerel yönetimimizle el ele vererek, bu projenin her bir çivisi çakılana kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki ulaşım varsa ticaret vardır, ticaret varsa bereket vardır. Bu projeye öncülük eden, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.'

BİLEN : 'SADECE KAYSERİ DEĞİL, TÜM ANADOLU KAZANACAK!'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği 2. Başkanı Ergün Bilen'de Lojistik merkez projesinin sadece Kayseri için değil Anadolu sanayisi için de çok önemli olduğunu vurgu yaptı. Bilen sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kayseri'de atılacak doğru bir adım, sadece bir şehre değil, bütün Anadolu'ya moral verecektir. Bizim için önemli olan, tabelada lojistik merkez yazması değil; gerçekten işleyen, yaşayan, hız üreten, maliyet düşüren ve taşımacının yükünü hafifleten bir sistemin kurulmasıdır.'

Toplantıda; Kayseri'nin lojistik altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası taşımacılık arenasında hak ettiği etkin konuma taşınması için atılacak somut adımlar ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin istişare edildiği buluşmada, projenin şehre sağlayacağı ekonomik sıçrama kapsamlı şekilde ele alındı.