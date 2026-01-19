Ankara'da Yükseköğretim Kurulu'nun yürüttüğü Spor Dostu Kampüs Projesi'nin 2026 başvuruları 2 Şubat itibariyle başlıyor. Proje, üniversitelerde sağlıklı yaşamı teşvik edip, sporun kampüs yaşamına entegrasyonunu amaçlıyor.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Spor Dostu Kampüs Projesinin 2026 dönemi başvuruları başlıyor.

Proje, üniversitelerde sağlıklı ve hareketli yaşam kültürünü güçlendirmeyi ve sporun kampüs yaşamının doğal bir parçası hâline gelmesini hedefliyor.

Proje kapsamında, öğrencilerin ve akademik personelin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, bireysel ve toplumsal faydanın yükseltilmesi amaçlanıyor. Üniversiteler, başvuru süreci ve kriterler hakkında detaylı bilgi almak için YÖK'ün resmi sayfasından başvurularını gerçekleştirebilecek.