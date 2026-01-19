KONYA (İGFA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2026 faaliyet programında yer alan The Trofeu Internacional Artur De Lopez Pist Bisikleti Yarışları, 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde Portekiz'in Anadia kentinde gerçekleştirildi.

Yarışların U-23 Eleme kategorisinde piste çıkan Konya Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz, sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Sezonun ilk uluslararası organizasyonunda gelen bu altın madalya, genç sporcunun 2026 yılına ne denli iddialı başladığını bir kez daha ortaya koydu.

Kariyeri boyunca ulusal şampiyonalarda ve farklı uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Yılmaz, istikrarlı yükselişini Portekiz'de de sürdürdü.

Portekiz'deki birincilik, Konya'da 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası öncesinde de önemli bir mesaj niteliği taşıdı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, altyapıdan yetişen sporcularıyla ulusal ve uluslararası arenada başarı grafiğini yükseltmeye devam ederken, Ramazan Yılmaz'ın Portekiz'deki altın madalyası kulüp adına sezonun en değerli başlangıçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

The Trofeu Internacional Artur De Lopez Pist Bisikleti Yarışları'nda pedal çeviren bir diğer Büyükşehir Belediyesporlu pedallardan Mustafa Tarakcı da gösterdiği performansla takdir topladı.