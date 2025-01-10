Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde yer alan asırlık çömlek atölyesindeki yangın korkuttu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde yer alan asırlık çömlek atölyesi, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Hayrettin Desticioğlu’na ait atölyede, elektrikli çömlek pişirme fırınından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle köyde en eski çömlek atölyesi olarak bilinen atölye küle döndü.

Köyden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 1,5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

70 yıllık atölye, yangın dolayısıyla tamamen kullanılmaz hale gelirken yangın sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.