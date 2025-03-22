Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi Türkiye’de ki belediyelere sosyal politikalar alanında öncülük ve mentorluk yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar aralarında büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu 16 farklı belediyeyi ağırlayan, 11 belediye ile de projeler konusunda görüşmelerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana herkesin ve her kesimin Başkan’ı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Sosyal Belediyecilik’ kavramının içini dolduran vizyon projelerinden bir tanesi olan; ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi’ ile ‘Doğumdan Ölüme Belediyecilik!’ anlayışı Mersin’den Türkiye’ye örnek oluyor.

Sosyal Politikalar Ofisi, Akdeniz’in göbeğinde yer alıyor

‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi’; ‘Herkesin Kimsesi’ sloganıyla, ‘17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde açıldı. Ofis, verdiği hizmetlerle her yaşta ve her koşulda Mersinli vatandaşın yanında oluyor.

İnsan hayatının doğumla başlayan ilk evrelerinden itibaren; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu her anında yanında olan Sosyal Politikalar Ofisi, bütünsel ve döngüsel hizmet anlayışı ile hareket ediyor. Ofis; Akdeniz İlçesi’nin Hal Mahallesi’nde yer alması ve dezavantajlı bir mahalleden yine dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler üretmesi ile de ayrı bir önem arz ediyor.

Ofis, Türkiye’nin dört bir yanından birçok belediyeye mentor oluyor

Türkiye’nin dört bir yanından belediye yetkililerini ağırlayan ve sosyal politikalar alanında hayata geçirdiği hizmetleri ile ülkeye örnek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Politikalar Ofisi, farklı şehirlere mentorluk yapmaya devam ediyor. Ortaya koyduğu iyi uygulamalarla adından söz ettiren ve farklı şehirlerde de aynı hizmetlerin dezavantajlı vatandaşlarla buluşmasına rehberlik eden Sosyal Politikalar Ofisi her ziyaretçisinden de tam not alıyor.

Ofis; İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Tekirdağ, Muğla ve Diyarbakır gibi büyükşehir belediyelerinin yanı sıra; Artvin, Giresun gibi il belediyeleri ve İstanbul Üsküdar, İzmir Bayraklı, Çanakkale Çardak, Rize Fındıklı, Hatay Samandağ, Osmaniye Kadirli ve Gaziantep Şehitkamil gibi büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden temsilciler olmak üzere toplam 16 belediyeyi bünyesinde ağırladı.

Bugüne kadar 40’a yakın projenin aktarımını yaparak, Mersin Büyükşehir’in hizmet anlayışı olan ‘Doğumdan Ölüme Belediyecilik’, ‘Bütünsel ve Döngüsel Hizmetler’, ‘Ev ve Mahalle Temelli Çalışmalar’ ile ‘Herkes İçin Mersin’ diyerek her bireye ve canlıya yönelik üretilen hizmet modellerini aktardı.

Ofis ile diğer illere sağlıktan tarıma, kültür sanattan özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlere kadar pek çok iyi örnek uygulama aktarıldı. Bu kapsamda; Mahalle Mutfakları, Süt Senin Gurur Mersin’in Projesi, Kadın Ustalar, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, HPV Aşı Uygulaması, Kariyer Merkezi, Aşhane, çamaşır kafeler, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler, hayvanlara yönelik verilen hizmetler, Kompost Üretim Tesisi, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Evimiz Atölye Projesi ile emekli evleri ve Hanım Evi gibi projeler Mersin’den diğer kentlere de örnek oldu. Farklı şehirlerden Mersin’deki uygulamaları inceleyen yetkililer, kendi şehirlerinde de bu hizmetlerin çalışmalarına başladı. Ofis bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birbirinden farklı şehirlerden temsilcileri ağırlamaya devam edecek.

Mersin Büyükşehir’in iyi örnek modelleri, Türkiye’ye örnek!

Sosyal Politikalar Ofisi; Mersin Büyükşehir’in Stratejik Planı’nın sosyal politikalar konusunda çalışmalarına katkıda bulunuyor ve destekliyor. Ofis; saha çalışmaları yapıyor, eğitimler veriyor, politika önerileri sunuyor ve iyi örnek modellerini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ofis; Mersin’de sosyal değişimi sağlayan örnek projelerin farklı il ve ilçelerdeki yerel yönetimlere aktarılması ve uygulanması konusunda aracı olmayı da sürdürüyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin yoksulluğu önlemek için yaptıkları projelere yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları da gözeterek önerilerde bulunan ofis, yerel sorunlara, yerel çözümler üretilmesi dolayısıyla hak temelli uygulamaların görünür olmasını amaçlıyor. Yerel yönetimlerin yoksullukla mücadeleyi benimsemiş temel aktörlerden biri olduğu gerçeği ile kamu kurumları ile iş birliği yaparak yoksullukla mücadele etmeyi gözeten ofis; ulusal ve uluslararası yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ulusal ve küresel yoksulluğun önlenmesi için koordinasyon dâhilinde çalışmalarına devam ediyor.