Toplumsal dönüşümün en güçlü platformlarından biri haline gelen Sosyal Etki Zirvesi, bu yıl da rekor katılımla gerçekleşti. 3 bini aşkın katılımcı, 320 paydaş ve 120'nin üzerinde sponsor desteği ve yoğun bir ilgi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Ferit BİNZET

İSTANBUL (İGFA) - Yüzlerce paydaş ve onlarca kurumun desteğiyle zirve, yalnızca bir etkinlik değil; eşitlik mücadelesinin sahaya yansıyan en güçlü adımlarından biri oldu.

Eşitlik için söz değil, eylem zamanı diyerek kapılarını açan Sosyal Etki Zirvesi, bu yıl üçüncü kez binlerce insanı aynı amaç etrafında buluşturdu. İş, sanat, eğitim, sağlık ve politika dünyasından öne çıkan isimlerin katıldığı zirve, toplumsal dönüşümün nabzını tuttu.

İstanbul Levent'te gün boyu süren etkinlik, 3 bini aşkın katılımcı, 320 paydaş ve 120'nin üzerinde sponsor desteğiyle adeta bir toplumsal dayanışma şölenine dönüştü. Her geçen yıl büyüyen zirve, artık yalnızca bir buluşma değil, güçlü bir harekete dönüşmüş durumda.

'Bu bir kolektif eşitlik hikâyesi'

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu ve Organizasyon Lideri Münteha Adalı, zirvenin yolculuğunu 'eşitlik arayışının kolektif bir hikâyesi' olarak tanımladı.

Adalı, bu organizasyonun arkasındaki motivasyonu şu sözlerle anlattı:

'Bana sürekli neden bu kadar uğraştığımı soruyorlar. Çünkü sosyal etki; insan odaklı, kapsayıcı ve şeffaf bir yaklaşım gerektiriyor. Bu sadece bir grubun değil, toplumun tamamının meselesi. Kadın, erkek, çocuk; her kesimin katılımıyla çözülebilecek bir konu. İşte bu yüzden binlerce insan burada.'

Adalı;'İlk yıldan bu yana katlanarak büyüyen zirvede 128 sivil toplum kuruluşuyla başlayan yolculuk, bu yıl 323 STK'ya ulaştı. Bu artış, toplumun ortak bir değer etrafında birleşme ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Zirve, bu yıl 'Eşitlik için Söz-Eylem İlişkisinde Şeffaflık, Kapsayıcılık ve Dayanışma Kültürü' mottosuyla düzenlendi. Ancak bu slogan, yalnızca bir söylem olarak kalmadı; sahada karşılık bulan somut bir harekete dönüştü' dedi.

'Eşitlik artık ertelenemez'

Zirvenin bu yılki en güçlü mesajı ise netti:

Şeffaflık ve kapsayıcılık artık bir tercih değil, zorunluluk.

Sosyal Etki Zirvesi, görünmeyeni görünür kılmak, konuşulmayanı gündeme taşımak ve eşitliği söylemden çıkarıp somut bir toplumsal pratiğe dönüştürmek için güçlü bir zemin oluşturdu.

Zirvenin Hedefi: Ulusal ve Uluslararası bir dayanışma ağı kurmak.

Organizasyonun geleceğine dair de önemli mesajlar veren Adalı, zirvenin ilerleyen yıllarda uluslararası bir boyuta taşınacağını belirtti. Amaç; ülkeler arası dostluk, iş birliği ve ortak üretim kültürünü güçlendirmek.

Etkinlik boyunca ilham veren söyleşiler, interaktif oturumlar, canlı sanat performansları ve disiplinler arası buluşmalar katılımcılara yalnızca dinleme değil, üretme ve katkı sunma imkânı sağladı.

Piyanist Merve Çaloğlu'nun müzik dinletisi ve sahnede gerçekleştirilen canlı resim performansları ise zirveye sanatsal bir derinlik kattı.

Sosyal Etki Zirvesi 2026, yalnızca bir etkinlik değil; ortak vicdanı, ortak sesi ve ortak eylem çağrısı olarak binlerce insanı iş sanatta bir araya getirmeyi başardı.