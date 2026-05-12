Batman'ın Kozluk ilçesinde hizmet veren Kozluk Devlet Hastanesi'nde, Hemşireler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

BATMAN (İGFA)- Batman Kozluk Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerle bir araya gelen hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinin önemli yapı taşlarından biri olan hemşirelerin gününü kutladı.

Düzenlenen programa Başhekim Dr. Fırat Güneş ile hastane yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Dr. Fırat Güneş, hemşirelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, 'Sağlık hizmetlerinin her aşamasında büyük özveriyle görev yapan hemşirelerimiz, hastalarımızın en önemli destekçileridir. Gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte hemşirelere teşekkür edilerek günün anısına çeşitli ikramlarda bulunuldu.