Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeter konuşmasında, 'Bizleri bu muhteşem eserlerle buluşturan, gecemizi güzelleştiren Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'muza, emeği geçen herkese ve salonu dolduran kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Denizli'de sevgi eli 12 bin hayata dokundu

Duygusal ve hareketli eserlerin harmanlandığı gecede dinleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı. Salonun yoğun ilgi gösterdiği konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Çorum Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Türk sanat müziğinin sevilen ve seçkin eserleri seslendirildi. Konser hazırlıklarını Şef Atakan Tetik yönetiminde tamamlayan koro, şefin babasının vefatı nedeniyle sahneye Melike Kaya yönetiminde çıktı.

ÇORUM (İGFA) - Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 'İçimizi Isıtan Şarkılar' konseriyle sanatseverlere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.