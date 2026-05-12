Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin yıl sonu sergisi açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'ne bağlı kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde sene sonu sergileri düzenlenmeye devam ediyor. 20 Mayıs'a dek devam edecek programın ikinci günü Üreten Engelliler Merkezi'nde ve Küçükyalı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

Feyzullah Mahallesi'ndeki Üreten Engelliler Merkezi'nde Maltepe İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden eğitim alan kursiyerlerin ve ailelerinin çalışmalarına yer verdikleri sergi, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, Feyzullah Mahallesi Muhtarı Ayça Bal, kursiyerler, aileleri ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut serginin açılışında yaptığı konuşmasında özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımına destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Merkezde özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin punch, kanaviçe, amigurumi, mozaik, mum, tekstil ve takı tasarımı eserleri ile atık malzemelerden dönüştürdükleri ürünleri yer aldı.

Kadın Emeği ve Dayanışma Sergisi 13 Mayıs Çarşamba günü Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi ile Fındıklı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak.