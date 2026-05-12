Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi sınırlarındaki Bozköy Deresi'nde temizlik çalışmalarına başladı. Spil Dağı'ndan gelen rüsubatın temizlenmesiyle hem taşkın riskinin önüne geçiliyor hem de su akışının sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın risklerine karşı önleyici faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Bozköy Deresi'nde biriken rüsubat iş makineleriyle temizleniyor. Yaklaşık 8 kilometrelik hat üzerinde devam eden temizlik mesaisi Uncubozköy Mahallesi'nden başlayarak 75. Yıl, Cumhuriyet, 50. Yıl ve Atatürk mahallelerini kapsıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, derelerdeki temizlik faaliyetlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, 'Bozköy Deresi'nde ekiplerimizle birlikte kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Spil Dağı'ndan gelen rüsubatın dere yatağında birikerek taşkın riski oluşturmaması için 8 kilometrelik hat boyunca titizlikle çalışıyoruz. Uncubozköy, 75. Yıl, Cumhuriyet, 50. Yıl ve Atatürk mahallelerimizi kapsayan bu çalışmayla su akışını sağlıklı hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve huzuru için şehrimizin her noktasında, olası tüm risklere karşı önlem almaya ve çalışmaya devam edeceğiz'

Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Saha Sorumlusu Fatih Toprakçı, dere yataklarına bilinçsizce atılan çöplerin su akışını engelleyerek sel riskini tetiklediğine dikkat çekti. Vatandaşlara, dere yataklarını çöp alanı olarak kullanmamaları noktasında uyarıda bulunan Toprakçı, MASKİ Genel Müdürlüğünün temizlik çalışmalarını il genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yıl boyunca sürdüreceğini belirtti.