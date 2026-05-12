Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatacak ve alternatif ulaşım güzergâhları oluşturacak yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında; yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde ve 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli modern bir ulaşım aksı hayata geçiriliyor.

Yol güzergâhında sürdürülen çalışmalar kapsamında, kentsel dönüşüm çerçevesinde bir yandan binaların yıkımı gerçekleştirilirken bir yandan da yol açma çalışmaları devam ediyor.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek projeyle birlikte, bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması, ulaşım konforunun artırılması ve mahalleler arası bağlantının daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yol platformunun tamamlanmasını ardından bölgede altyapı çalışmaları daha sonra da yol kaplama çalışması gerçekleştirilecek.

'BU YOLA UZUN ZAMANDIR İHTİYAÇ DUYUYORDUK'

Mahallesi için önemli bir yol yapıldığını vurgulayan Yamaç Mahallesi Muhtarı Abdürrahim Kılıç, 'Bizler hizmet yapmak için buradayız. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli bir çalışma içerisindeyiz. 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' düsturuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yamaç Mahallemize büyük ve önemli yol yapılıyor. Bu yola uzun zamandır ihtiyaç duyuyorduk çünkü trafik açısından mahallemize büyük rahatlama sağlayacaktır. Ekipler yol çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyorlar, inşallah en kısa zamanda da tamamlanacaktır. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim' dedi.

'SAMİ BAŞKANIMIZ İŞİN EHLİ OLAN BİRİSİDİR'

Merkez Beydağı Mahallesi Muhtarı Hakverdi Sevgi konuşmasında, 'Mahallemize yapılan yol 25 metre genişliğindedir. 40 sene önce buraya yol yapılacak deniliyordu, 40 yıl önce konuştuğumuz yol şimdi yapılıyor. Sami Başkanımıza yol sorunumuzdan bahsettik, kendileri de yolun bir an önce açılması için çalışmaları başlattı. Sami Başkanımız kıymetli ve işin ehli olan birisidir. Yol, Beydağı Mahallesi'nden Yamaç Mahallesi'ne oradan da Çöşnük ve akabinde çevre yoluna kadar bağlanabilecek ve merkezin trafiğini de hafifletecektir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun' kelimelerine yer verdi.