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'Hüyük Çileği' Konya'nın ilk tescillisi oldu

'Hüyük Çileği' Konya'nın ilk tescillisi oldu

Alevlerin bir anda büyümesiyle kafede bulunan vatandaşlar korkuyla alandan uzaklaştı.

Düzce'nin Kültür Mahallesi'ndeki bir kafenin bahçesindeki palmiye ağacı sönmeyen izmaratin atılmasıyla alev alarak küle döndü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Kültür Mahallesi'nde bahçe içinde bulunan bir palmiye ağacı sönmeyen bir izmaritin atılmasıyla alev aldı.