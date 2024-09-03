Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla “Ulaşımda Erişilebilirlik Çağrısı”na çıkılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile Ulaşımda Erişilebilirlik Çağrısına çıkacaklarını duyurdu. Proje hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Herkes İçin Engelsiz Ulaşım” temalı ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için hazırlanan Ar-Ge projeleri arasından seçilenlere toplamda 100 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, proje başına en yüksek destek tutarının 15 milyon lira olduğunu belirterek çağrı ile özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında faaliyet gösteren kamu veya özel sektöre ait firmaların projelerini desteklemeyi amaçladıklarını bildirdi. Uraloğlu, “Tüm ulaşım modlarında tüm engel grupları için elektronik haberleşme tabanlı proje destek çağrımız ile engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeleri destekleyeceğiz. Herkes İçin Engelsiz Ulaşım Ar-Ge proje desteği ile engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için Ar-Ge çalışmalarına hız veriyoruz.” dedi. Başvuruların 9 Eylül’de başlayacağını duyuran Uraloğlu, başvuru kapanış tarihinin ise 31 Ekim olduğunun altını çizdi.

“YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDEREK İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERDE DIŞA BAĞLILIĞIN AZALTILMASINI HEDEFLİYORUZ”

Erişilebilirlik alanında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, ulaşım ve iletişim hizmetlerinde en öncelikli misyonlarının bütün vatandaşların bu hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanması olduğunu söyledi. Uraloğlu, “2002 yılından bu yana bütün hizmetlerde insan merkezli bir anlayışla hareket ediyoruz.” dedi.

Herkes İçin Engelsiz Ulaşım Ar-Ge projeleri ile tüm ulaşım modlarında elektronik haberleşme altyapısının güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydeden Uraloğlu, “Yerli üretimi teşvik ederek ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılmasını hedefliyoruz.” dedi. Hangi projelerin destekleneceğine dair açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, engelli bireylerin bilgiye erişimde karşılaştığı sorunların giderilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, ulaşım hizmetlerine yönelik web sitelerinin ve mobil uygulamaların erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik elektronik haberleşme çözümlerinin destekleneceğini ifade etti.

“ALTERNATİF ULAŞIM ARAÇLARININ KULLANILMASINA OLANAK SAĞLAYACAK ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere günlük seyahatlerinde özel araç ve toplu taşıma dışında alternatif ulaşım imkanlarının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük seyahatlerini kolaylaştıracak erişilebilir paylaşımlı araç, moped gibi alternatif ulaşım araçlarının kullanılmasına olanak sağlayacak çeşitli teknolojileri destekleyeceğiz. Ayrıca, acil durumlarda engelli bireyler ile operatör arasında iletişim sağlayan sistemler ile tüm engelli grupları açısından açık bir şekilde takip edilebilen uyarı sistemlerinin geliştirilmesine yönelik elektronik haberleşme çözümleri desteklenecek.”

PROJEDE AKADEMİSYENDEN DANIŞMANLIK ALMA ŞARTI

Ar-Ge çağrısına başvuruda bulunacakların sağlaması gereken şartlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Bu çağrımıza Türkiye’de faaliyet gösteren özel ve kamu hukuku tüzel kişilikleri ortak ya da ayrı olarak başvuru yapabilir.” dedi. Başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıl faaliyette olması gerektiğini söyleyen Uraloğlu, başvuru yapan kuruluşların projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerektiğini belirtti. Proje süresince en az bir akademisyenden danışmanlık alınmasının zorunlu olduğunu kaydeden Uraloğlu, en az bir yüksek lisans veya en az bir lisans öğrencisinin proje bursiyeri olarak çalışmalarda yer alması gerektiğinin de altını çizdi.