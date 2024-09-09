Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Taşıt Sahibi” Mükellef 2024 Yılı Birim Fiyat Listesi” açıklandı. Bu kapsamda, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatı, 1 adet için 1.810 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. Bu fiyata, taşıt sahiplerinin yetkili ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol, “25 yılın getirdiği güçlü altyapı ve bilgi birikimi ile bizler de Türkiye genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemleri (UTTS) montaj, servis ve çağrı merkezi hizmetlerini sunmak üzere 81 vilayette 200 sabit ve 50 mobil ekiple tüm hazırlıklarımızı tamamladık.” şeklinde konuştu.

2024 yılı için geçerli olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) birim fiyatları belirlendi. Açıklamaya göre Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatı, 1 adet için 1.810 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Yetkili firmaların gerçekleştireceği montaj hizmetinin bedelini de içeren ödemeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ‘nün resmi internet sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden belirtilen banka hesabına yapılabiliyor. 2024 yılına özel olan bu birim fiyatlar, 2025 yılı ve sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak ve yeni fiyatlar her yılın başında yürürlüğe girecek. Öte yandan yıl sonuna kadar yakıt harcamalarının gider olarak gösterilebilmesi için ticari taşıt sahipleri, araçlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi taktırmak zorunda olduğu belirtiliyor. TTB-Taşıt Tanıma Birimi temini ve daha detaylı bilgi için. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sitesi olan www.utts.gov.tr temin edilebiliyor.

Ululsal Taşıt Tanıma Nedir?

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt satış işlemlerinde, akaryakıt pompalarına bağlı olan ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak aktarılmasını sağlayan bir sistemdir. Araçlara monte edilen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ve akaryakıt pompa tabancalarına takılan Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) aracılığıyla, taşıt plaka bilgileri algılanır ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) cihazına iletilir.

TİM cihazı, bu plaka bilgilerini otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza aktararak, taşıt plaka bilgilerinin manuel olarak girilmesini engeller. “25 yıllık tecrübeyle UTTS montajına 81 ilde hazırız” Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından araç montajları konusunda yetkilendirilmiş şirketler arasında Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Turpak bulunuyor. Turpak, Taşıt Tanıma Sistemleri alanındaki 25 yıllık tecrübesiyle, 8 milyon aracı ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sisteminin montajları için mevcut servis ağını genişleterek hizmet sunmaya hazır hale geldi. 25 yılda, 15 milyonun üzerinde vasıtaya montaj yaparak akaryakıt sektörüne öncülük eden ve alanında uzman haline gelen şirketin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol, “25 yılın getirdiği güçlü altyapı ve bilgi birikimi ile, Türkiye genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemleri (UTTS) montaj, servis ve çağrı merkezi hizmetlerini sunmak üzere 81 vilayette 200 sabit ve 50 mobil ekiple tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Araç sahipleri gönül rahatlığıyla hizmetimizden faydalanabilecekler.” dedi.