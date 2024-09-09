Lezita, Türkiye ve Avrasya’nın gıda sektöründeki en önemli iş birliği platformu WorldFood İstanbul’da, uluslararası gıda markası olma vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürünlerini tanıttı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, fuarın ihracat hedeflerine önemli katkılar sağladığını belirterek “WorldFood İstanbul’da uzun soluklu olacağına inandığımız iş birliklerine başlama fırsatı bulduk” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Lezita, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul TÜYAP’ta gerçekleşen WorldFood İstanbul Fuarı’na katıldı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Türkiye ve Avrasya'nın gıda sektöründeki en önemli iş birliği platformu olan fuarın Lezita’nın ihracat ağını genişletme hedeflerine büyük katkı sağladığını söyledi. Ergül, “Standımızda farklı ülkelerden ziyaretçileri ağırladık. Uzun soluklu olacağına inandığımız iş birliklerine başlama fırsatı bulduk. Fuarlar yeni iş birlikleri geliştirmek ve yurt dışında daha büyük hedeflere ulaşmak konusunda önemli fırsatlar sağlıyor. Yeni ülke girişlerinde tüketicilerle buluşma zeminleri olan fuarlarda yer almaya önem veriyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızla 2024’te de ihracat yaptığımız ülkelere yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.

Lezita Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar, fuar katılımlarının Lezita’nın uluslararası marka olma hedefi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Nacar, “Lezita olarak yatırım, ihracat ve büyüme konularında belirlediğimiz vizyoner hedeflere adım adım ilerliyoruz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimlere büyük önem veriyoruz. Sektörün önde gelen firmalarıyla görüş alışverişinde bulunduğumuz, tüketici alışkanlıkları hakkında güncel bilgiler toplama fırsatı bulduğumuz fuar katılımlarıyla markamızı geniş kitlelere ulaştırma çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ÜRETİMİNİN 'İNİ İHRAÇ EDİYOR

Lezita, “Hayatın Lezzeti” mottosuyla hayatın tüm renklerini ürünlerine taşıyor. Yaklaşık 70 ülkeye ihraç ettiği ürünleri ile küresel bir etki yaratan Lezita, İzmir Kemalpaşa'da Türkiye'nin en büyük ve en modern et entegre tesisinde; taze etten, pratik, şarküteri, köfte, döner ürün grubunda hizmet veriyor. Lezita, stratejik olarak farklı ülkelerdeki satışlar için ilgili pazarın gereksinim ve tüketim trendlerine göre ürünler ve satış aksiyonları geliştiriyor. Üretiminin 'ini ihraç eden Lezita, 2023 yılında 84 milyon dolar ihracat cirosu elde etti.

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, bu yıl 32’nci kez düzenlendi. 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olarak kabul ediliyor. WorldFood İstanbul, sektöre yön veren isimlerin katılımları, ses getirecek etkinlikler, ziyaretçilerle ilk kez buluşacak yeni ürünler ve geniş katılımcı profili ile önemli bir görev üstleniyor.