Esnaf ve sanatkârların Halkbank üzerinden kullandığı Hazine faiz destekli kredilerde yeni dönem başladı. Vergi veya SGK borcu bulunan esnaf için kredi imkânı korunurken, borcun kredi kapsamında tahsil edilmesine ve faiz desteği oranlarının yeniden düzenlenmesine karar verildi.

ANKARA (İGFA) - Esnaf ve sanatkârlara yönelik Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Türkiye Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerde vergi ve sosyal güvenlik prim borcu şartlarına ilişkin uygulama değiştirildi.

BORCU OLAN ESNAF DA KREDİ KULLANABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre esnaf ve sanatkârların kredi kullandırımından en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını ya da mevcut borcun yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olduğunu belgelemesi gerekiyor.

Ancak bu şartı karşılayamayan esnaf için de kredi kullanma imkânı getirildi. Buna göre banka, söz konusu borcun Hazine faiz destekli kredinin azami yüzde 25'ine denk gelen kısmını, öncelikli olarak ilgili tahsil dairelerine yatırabilecek. Bu kapsamda bir yıl içinde tahsil edilecek toplam tutar 300 bin lirayı aşamayacak.

FAİZ İNDİRİM ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Kararla birlikte bazı faiz indirim oranları da düşürüldü.

Buna göre yüzde yüzde 50 faiz indirim oranı yüzde 40 olarak uygulanacak. Yüzde 100 faiz indirim oranı yüzde 80 olacak, yüzde 60 faiz indirim oranı ise yüzde 48 olarak uygulanacak.

Kararda ayrıca, düzenlemede yer alan 31/12/2026 ibaresi 31/12/2027 olarak değiştirildi. Böylece uygulamanın süresi bir yıl daha uzatılmış oldu.