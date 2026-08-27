TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve SGK borcu bulunan esnafın krediye erişimini kolaylaştıran yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Palandöken, uygulamanın esnaf açısından önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunan esnafın Hazine faiz destekli kredi kullanabilmesinin önünü açan düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Palandöken, daha önce vergi veya SGK borcu bulunan esnafın krediye erişmekte zorlandığını belirterek, yeni uygulamanın bu konuda önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

'ESNAFIN FİNANSMANA ERİŞİMİNDEKİ ÖNEMLİ BİR ENGEL AŞILACAK'

Yeni düzenlemeyle kredi kullanmak isteyen esnafın borcunun belirli bir bölümünün kredi tutarından karşılanabileceğini hatırlatan Palandöken, 300 bin liraya kadar olan kısmın vergi dairesi veya SGK'ya aktarılmasının, kalan kredi tutarının ise esnafa kullandırılmasının önemli bir kolaylık olduğunu ifade etti. Palandöken, 'Zaten esnafın parası olsaydı bu krediye ihtiyacı olmazdı' değerlendirmesinde bulunarak, uygulamanın ekonomik sıkıntı yaşayan esnafın borçlarını ödeyebilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

KREDİYE ULAŞAMAYAN ESNAFA YENİ İMKÂN ÖNEMLİ



Sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairelerine borcu olan esnaf kredi almakta zorluk çekiyordu. Krediye ulaşmak mümkün değildi. Evvela git borcunu öde veyahut yapılandır. Şimdi böyle 15 gün süreli daha önce yapılandırma yapın. Alacağınız: pic.twitter.com/TqUnR1G41U — Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) August 27, 2026

'TEFECİDEN BORÇ ALMAKTAN ÇOK DAHA AVANTAJLI'

Esnafın yapılandırmayla birlikte daha düşük faizli ve devlet tarafından sübvanse edilen kredilere ulaşmasının önemine dikkat çeken Palandöken, bunun esnafı yüksek maliyetli finansman kaynaklarına yönelmekten koruyacağını söyledi. Palandöken, faiz desteği oranındaki düşüşün ise esnaf açısından olumsuz olduğunu belirterek, bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

KREDİ LİMİTLERİNDEKİ ARTIŞI DA DEĞERLENDİRDİ

Kredi limitlerindeki artışa da değinen Palandöken, 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükselen kredi limitinin esnaf açısından önemli bir artış olduğunu ifade etti. İş yeri ve araç alımlarına yönelik 3,5 milyon liraya kadar çıkan limitlerin de esnafın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirten Palandöken, finansmana erişimin kolaylaşmasının işletmelerin sermaye kaybının bir bölümünü telafi etmesine ve üretim için yeniden yatırım yapmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Düzenlemede emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken, esnafın sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi için daha radikal tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, 'Rekabette erişebilecek önündeki kanunların da çıkmasıyla ancak esnaf ayakta kalacak' diyerek, esnafın piyasada rekabet edebilmesini sağlayacak desteklerin artırılması gerektiğini kaydetti.