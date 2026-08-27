Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını korumak amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki yüzde 20'lik gümrük vergisinin uygulama tarihini öne çekti. Vergi, 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12 olarak uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinden ayçiçeği yağının hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisinin uygulama döneminin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde alındığı belirtildi.

VERGİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Mevcut uygulamada, ayçiçeği yağı üreticilerinin hammaddeyi uygun fiyatla temin edebilmesi ve yerli üreticinin korunması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında hasat döneminde yüzde 20, 30 Kasım-15 Haziran döneminde ise yüzde 12 gümrük vergisi uygulanıyor. Ancak Karadeniz bölgesindeki gelişmeler ve Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda arz sıkıntısı ve fiyat artışı yaşanabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda, sanayicilerin yeterli ve uygun fiyatlı hammaddeye zamanında ulaşabilmesi ve tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yüzde 20'lik gümrük vergisinin bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanmasına karar verildi. Düzenleme konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varıldığı bildirildi.

PİYASA YAKINDAN İZLENECEK

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde arz-talep dengesi ile fiyat gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdüreceğini açıkladı.