Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen 32. Dönem Mezuniyet Töreni'nde 475 polis adayı eğitimlerini tamamlayarak mesleğe ilk adımlarını attı. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 32. Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 475 polis adayı, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, mezun olan polis adaylarının heyecanına ortak oldu. Vali Ayyıldız, genç polislere görev hayatlarında sağlık, başarı ve kolaylıklar dileyerek, milletin huzur ve güvenliği için üstlenecekleri sorumluluğun önemine dikkat çekti. Mezuniyet töreninin ardından yapılan açıklamada, yeni mezun polislerin aileleri, Emniyet Teşkilatı ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Dönem mezunları, aldıkları eğitimlerin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere meslek hayatlarına başlayacak.