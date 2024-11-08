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Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilk karnelerin alınacağı yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci dinlenme fırsatı bulacak.

Son dersin bitmesiyle birlikte öğrenciler 15 Kasım'a kadar okula ara verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün (8 Kasım Cuma) çalacak son ders ziliyle birlikte 9 gün sürecek ara tatile girecek. ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor.