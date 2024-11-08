Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün (8 Kasım Cuma) çalacak son ders ziliyle birlikte 9 gün sürecek ara tatile girecek.ANKARA (İGFA)  - Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor.

Son dersin bitmesiyle birlikte öğrenciler 15 Kasım'a kadar okula ara verecek.

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci dinlenme fırsatı bulacak.

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2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilk karnelerin alınacağı yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Eğitim öğretim dönemi 20 Haziran'dan sona erecek. 

Kaynak: igf