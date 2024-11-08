Haftanın son iş gününde Türkiye genelinde yağış beklenmezken, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Kasım Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.