Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 278 oldu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda tüm birlik ve kurumları; devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 57 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 278 oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/X9vhb2k1uE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2025

TSK'nın ülkemiz ve bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için “kaynağında, sürekli ve kapsamlı” olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 57 terörist etkisiz hâle getirildiği belirtilirken, böylelikle bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 278'e ulaştığı vurgulandı. 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu belirtilen açıklamada Sözcü Tuğamiral Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edilmiş, ele geçirilen muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir" dedi.

HUDUTLARDA MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalanmış, 817 şahıs ise hududu geçemeden engellendiği belirtilirken, "Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 415, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 5 bin 947 olmuştur" dedi.