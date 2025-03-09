İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftaya ilişkin emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimleri paylaştı. 3 milyon 541 bin 972 aracın denetlendiği ülke genelinde toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, bir haftalık trafik denetimlerine ilişkin istatistikleri paylaştı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihlerinde 3 milyon 541 bin 972 araç denetlediğini aktaran Bakan Yerlikaya, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 sürücüye işlem yapıldığını, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldığını, hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462 ve sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1898620927740354859

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım" çağrısını yineleyen Bakan Yerlikaya, " Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim." dedi.