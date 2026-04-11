Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, son dönemde siyasetin gündemine oturan "yeni çözüm süreci" tartışmalarına zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Aksakal, özellikle MHP’nin tutumunu sert bir dille eleştirerek, sürecin gidişatına dair çarpıcı iddialarda bulundu.

"MHP, DEM Partisi’nden Daha Hevesli"

Aksakal, Meclis kulislerini hareketlendiren açıklamasında, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) sergilediği tavrın şaşırtıcı boyutlara ulaştığını savundu. İkinci bir çözüm süreci ihtimaline karşı çıkan DSP lideri, şu ifadeleri kullandı: "Bakıyoruz ki MHP, bu süreçte DEM Partisi’nden daha hevesli bir görüntü çiziyor. Gelinen nokta akıl tutulmasıdır."

"İmralı’da Külliye İsteyecekler"

Eleştirilerinin dozunu artıran Aksakal, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve İmralı üzerinden yürütülen tartışmalara atıfta bulunarak gündem yaratacak o cümleyi kurdu:

"Bu gidişatın sonu nereye varacak? Utanmasalar yakında İmralı’da bir külliye yapılmasını isteyecekler. Devletin bekası, terör örgütü uzantılarıyla pazarlık masasına yatırılamaz."

Aksakal’ın Açıklamalarından Öne Çıkan Başlıklar