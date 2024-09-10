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"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu." ifadesini kullanan Bakan Yumaklı, 27'ye ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini de şöyle hatırlattı:

ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği'nden ( AB ) coğrafi işaret tescil i alan 27'nci ürünün Söke pamuğu ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, coğrafi işaretli ürünlerin bölgelerin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edeceğini söyledi.