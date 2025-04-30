SOBE Vakfı, Türkiye’de ilk kez otizmli bireyler için düzenlenecek SOBE Otizm Spor Oyunları’nı 10-13 Temmuz 2025’te Konya’da gerçekleştirecek. Etkinlik, farkındalık ve sosyal katılımı artırmayı hedefliyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yalnızca otizmli bireylerin katılacağı SOBE Otizm Spor Oyunları’nı düzenliyor.

10-13 Temmuz 2025’te Konya’da yapılacak etkinlikte, otizmli çocuklar ve gençler atletizm, yüzme, masa tenisi ve binicilik branşlarında yarışacak.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, organizasyonun otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladığını belirterek, “Bu oyunlar, otizmli bireylerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir platform. Adil rekabetin ötesinde özgüven ve yaşam bağlarını güçlendirecek. Otizmli bireyler oyunun merkezinde olacak” dedi. Ak, etkinliğin farkındalık ve sporun dilini yeniden yazacağını, umut ve azmin sahalara yansıyacağını vurguladı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Konya Büyükşehir ve Selçuklu Belediyeleri iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, yarışmaların yanı sıra atölyeler, stantlar ve eğlencelerle halka açık olacak. Kayıtlar 15 Mayıs’tan itibaren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu üzerinden alınacak. Detaylar www.sobesporoyunlari.com adresinden takip edilebilir.