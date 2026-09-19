Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında planlanan etkinler, Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen 'Herkes İçin Adım Adım Hareketlilik' programıyla başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bir dizi etkinlik planlandı. Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan etkinlikler, Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen 'Herkes İçin Adım Adım Hareketlilik' programıyla başladı. Yürüyüş, bisiklet ve zumba aktivitelerinin gerçekleştirildiği programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Eğitim Vadisi'ndeki Çocuk Oyun Sokağı'nda da çocuklara yönelik 'Oyunu Sokağa Taşıyor' etkinliği gerçekleştirildi. Program kapsamında 20 Eylül Pazar günü Atatürk Caddesi'nde 'Arabasız Bir Gün, Hareketli Bir Kent', 21 Eylül Pazartesi günü ise Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 'Kuşaklar Arası Hareketlilik Çalıştayı' düzenlenecek.