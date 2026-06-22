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Nalbantoğlu'nun bir kez daha başkan seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu; Erol Çayır, Hasan Kaykı, Turhan Sarıgül, İdriz Ayaz, Hayrettin Çetin ve Mahir Kaplan'dan oluştu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP'nin Keşan'daki olağan genel kurulunda mevcut İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu yönetimindeki tek liste ile seçim gerçekleştirildi.

DSP Keşan Olağan Kongresi'nde, tek liste ile seçime giren Hasan Nalbantoğlu yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi. Kongrede yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

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