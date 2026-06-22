DSP Keşan Olağan Kongresi'nde, tek liste ile seçime giren Hasan Nalbantoğlu yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi. Kongrede yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP'nin Keşan'daki olağan genel kurulunda mevcut İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu yönetimindeki tek liste ile seçim gerçekleştirildi.
Nalbantoğlu'nun bir kez daha başkan seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu; Erol Çayır, Hasan Kaykı, Turhan Sarıgül, İdriz Ayaz, Hayrettin Çetin ve Mahir Kaplan'dan oluştu.
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