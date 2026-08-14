CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP'de Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında disiplin süreci başlatıldı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yazgan'ın tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Sarı, kararın CHP'nin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde alındığını belirtti.

Hatırlanacağı gibi Milletvekili Yazgan hakkında, Edirne'de yaşanan bir olayın ardından sosyal medyada yayılan görüntüler ve gündeme gelen iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. CHP yönetimi de soruşturma sürecinin ardından Yazgan'ı konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla Genel Merkez'e çağırmıştı.

Partinin bugün aldığı kararla Yazgan, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir. BTP lideri Hüseyin Baş'tan 13 maddelik Çerçeve Yasa önerisi İçeriği Görüntüle August 14, 2026

Disiplin sürecinin sonucunda Yazgan'ın parti üyeliğine ilişkin nihai karar verilecek.