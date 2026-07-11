'Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi' temasıyla düzenlenen Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları'nın Kayseri Çalıştayı Sonuç Konferansı, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan''ın himayelerinde, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - 14 Nisan 2026'da düzenlenen çalıştayın çıktılarının paylaşıldığı ve 'Kayseri Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin kamuoyuna ilan edildiği bu anlamlı organizasyonda, Melikgazi Belediyesi çevre vizyonuyla öne çıktı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, Melikgazi Belediyesi'nin çevre dostu yatırımları ve farkındalık projeleri ödüllendirildi. Türkiye genelinde referans gösterilen çalışmalara imza atan belediyeye, çevreye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Melikgazi Belediyesi, geri dönüşüm tesislerinde oluşturduğu özel eğitim alanlarıyla çocuklara sıfır atık bilincini aşılarken, 'Sıfır Atık Ekspresi' ve 'Eğitimle Dönüşüm' gibi projeleriyle de doğa dostu nesillerin yetişmesine ilham oluyor. Etkinlik kapsamında açılan Melikgazi Belediyesi standı da katılımcılardan ve çevre gönüllülerinden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden birini hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, 4000 binada düzenli olarak mavi poşet dağıtıyor, yıllık ortalama 9000 ton karışık ambalaj atığı topluyor, 5000 öğrenciye sıfır atık eğitimi veriyor. Sıfır Atık Ekspresi ve Hareketli Lego Geri Dönüşüm Tesis Modeli ve eğitimleriyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine emin adımlarla ilerliyor.