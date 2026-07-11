İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dikili'de inşa edilen yeni itfaiye hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Modern altyapısıyla afet ve acil durumlara müdahale gücünü artıracak tesisin yapımında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 33'e ulaştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla başlattığı Dikili İtfaiye Hizmet Binası projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Eski ve yetersiz kalan mevcut itfaiye binasının yerine, modern mimariye, güçlü teknik altyapıya ve yüksek hizmet kapasitesine sahip yeni bir tesis inşa ediliyor. Projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 33'e ulaşırken, çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yaklaşık 68 milyon liraya mal olacak tesis, hizmete açıldığında Dikili ve çevresinde afet ve acil durumlara daha hızlı, etkin ve güvenli müdahale edilmesine önemli katkı sağlayacak.

Çalışmalar etap etap ilerliyor

Çalışmalar kapsamında garaj binasının çatı kiriş betonları tamamlandı, çelik çatı imalatına başlandı. İstinat duvarlarında hafriyat ve donatı hazırlıkları sürerken, beton dökümü tamamlanan bölümlerde yalıtım ve geri dolgu çalışmaları devam ediyor.

Dikili'ye yakışır modern ve donanımlı tesis

Dikili İtfaiye Hizmet Binası, 1.500 metrekare kapalı kullanım alanı ile 3.100 metrekarelik peyzaj alanından oluşacak. İki katlı hizmet binasında 4 araç kapasiteli kapalı garajın yanı sıra otopark, eğitim alanları, personel duşları, sosyal alanlar ve basketbol sahası yer alacak. Proje kapsamında ayrıca eğitim amaçlı tartan kulvar ve kum havuzu da yapılacak. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla tasarlanan tesis, itfaiye personelinin çalışma koşullarını iyileştirirken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afet ve acil durumlara müdahale gücünü de artıracak. Çevre düzenlemesiyle birlikte ilçeye uzun yıllar hizmet verecek nitelikli bir kamu yatırımı kazandırılmış olacak.

Mevcut itfaiye tesisleri de yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırımların yanı sıra mevcut itfaiye tesislerinde de bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda Karşıyaka İtfaiye Grubu'nda iki banyo ile mutfak yenilendi. Çiğli İtfaiye Grubu'nda mutfak ve banyo yenilenirken binanın dış cephesi de boyandı. Narlıdere İtfaiye Grubu'nda kadın personelin kullanımına yönelik ek yatakhane oluşturuldu. Yenişehir İtfaiye Grubu'nda ise çatı izolasyonu yapılırken, rutubetten etkilenen bölümlerde gerekli onarım çalışmaları tamamlandı.