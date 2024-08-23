Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerin gelişimine yönelik yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. 16 Eylül tarihinde Sivrihisar’da açılacak Çocuk Evi, 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimine büyük katkı sağlayacak.ESKŞİEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsalda yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. Kırsalda en çok nüfusa sahip olan Sivrihisar’da Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evi açıyor.

16 Eylül’de hizmete girecek olan Sivrihisar Çocuk Evi’nde 3-6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitimi alacaklar. Sivrihisar Çocuk Evi’ne kayıt yaptırmak isteyen aileler 1-15 Eylül tarihleri arasında Yenice Mahallesi Eskişehir Caddesi No: 126/1 ESMEK Sivrihisar Eğitim Merkezi adresine başvuruda bulunarak ön kayıt yaptırabilecekler.

Tam gün hizmet verecek olan Çocuk Evi için çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak okul öncesi çocuklarımızın başvurularını bekliyor, tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz.” dedi.

Vatandaşlar 0222 711 23 11 telefon numarasından detaylı bilgi alabilecekler.