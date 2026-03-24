Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK, verdiği eğitimlerde istihdama katkı sunmaya devam ediyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Kurulduğu günden bugüne kadar verdiği eğitimlerle 'Eğitim Şehri Gaziantep' hedefine desteğini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (GASMEK), nitelikli iş gücü yetiştiriyor. Bu kapsamda sağlık hizmetleri alanında eğitim gören bin 576 kursiyer iş sahibi oldu.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde GASMEK merkezlerinde verilen eğitimlerle kursiyerleri hem bilgi hem de uygulama becerisi kazanarak sağlık sektöründe yerini aldı.

GASMEK, eğitim alanında elde ettiği başarılarla Türkiye'nin örnek gösterilen projelerinden biri haline geldi. 36 kurs merkezi ve 440 branşta hizmet veren GASMEK, 2015 yılından bu yana mesleki eğitim, sanat, kişisel gelişim kursları, YKS-LGS hazırlık kursları, atölye çalışmalarıyla 532 bin 58 kursiyere eğitim imkanı sundu.