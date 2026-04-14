Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı. 19 yaşında olduğu öğrenilen saldırgan kendi silahıyla olay yerinde yaşamına son verdi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre okula pompalı tüfekle gelen 19 yaşındaki genç ateş açtı. Saldırıda aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve özel harekat timi sevk edilirken, öğrencilerin büyük bölümü güvenli şekilde tahliye edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada, olayda 16 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralılardan 2 öğretmen ve 2 öğrencinin durumunun orta seviyede olması nedeniyle il merkezindeki hastanelere sevk edildiğini, diğer 12 yaralının ise Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını duyurdu. Vali Şıldak, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu, 9'uncu sınıfa kadar eğitim gördükten sonra açık liseye geçtiğinin tespit edildiğini belirtti. Vali Şıldak, 2007 doğumlu saldırganın, polis müdahalesi sırasında kendi silahıyla yaşamına son verdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.