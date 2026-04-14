Yalova DEM-BİR Başkanı Yusuf Baykan, sona eren balıkçılık sezonunun ekonomik açıdan hayal kırıklığı yarattığını belirterek, artan maliyetler ve piyasa dengesizliğine dikkat çekti.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Yalova İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (DEM-BİR) Başkanı Yusuf Baykan, balıkçılık sezonunun kapanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, geride kalan dönemin beklentilerin oldukça altında geçtiğini ifade etti. Başkan Baykan, sezonun umutla başladığını ancak ekonomik zorluklar nedeniyle balıkçıların istediği verimi elde edemediğini belirterek, hamsi ve torikte kısmi bereket yaşandığını, sardalya ve istavritin de tezgâhlarda yer bulduğunu aktardı. Baykan, lüfer ve çinekop gibi türlerin ise avlanma sınırlamaları nedeniyle değerlendirilemediğini dile getirdi.

Artan mazot ve ekipman maliyetlerinin balıkçıları zorladığını vurgulayan Başkan Baykan, birçok teknenin denize açıldığı günün masrafını dahi karşılayamaz hale geldiğini kaydetti. Balık hallerinde fiyatların düşük, tezgâhlarda ise yüksek olmasının hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ettiğini belirten Baykan, 'Balıkçı çoğu zaman maliyetinin altında satış yapmak zorunda kalıyor' dedi.

Piyasadaki fiyat dengesizliğinin en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Baykan, üretici ile tüketici arasındaki zincirin uzamasının sektörde sürdürülebilirliği tehdit ettiğini ifade ederek, daha adil ve şeffaf bir piyasa yapısı için yetkililere çağrıda bulundu.

Tüm olumsuzluklara rağmen sezonun can kaybı yaşanmadan tamamlanmasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Baykan, yeni sezona dair umutlarını da dile getirdi. Baykan, daha planlı avlanma, güçlü destek mekanizmaları ve adil piyasa koşullarıyla balıkçının emeğinin karşılığını aldığı bir dönem temennisinde bulundu.