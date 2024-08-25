Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek İlçesine bağlı kırsal mahallelerde alt yapı çalışmasını tamamladığı yollarda çelik hasırlı beton yol çalışması başlattı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yatırımlarını hızla sürdürerek daha konforlu yol ağını genişletiyor. Bu kapsamda Siverek ilçesinde uzun ömürlü olacak olan beton yol çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Karacadağ, Savucak, Avurtepe, Dalkaya, sofuca Mahallesini kapsayan 17 kilometrelik grup yolunda uzun ömürlü çelik hasırlı beton yol çalışması gerçekleştiriyor.

Yıllardır yollarının bozuk olduğunu anlatan bölgedeki muhtarlar, hasırlı beton yol çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ettiler.

Ekipler, ayrıca Siverek İlçesine bağlı Gürakar ve Gözer Mahallesini güzergahında 3 bin 100 metrelik yolda Asfalt öncesi mekanik serim gerçekleştirdi.