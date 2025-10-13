Sivas'ta Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ortak kullanımı için protokol imzalandı. Kütüphane, spor salonu ve sağlık birimlerinin yer alacağı merkezin resmi açılışı 29 Ekim'de olacak.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi'nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da ortak kullanılmasına yönelik protokol imzalandı.

Protokol, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan tarafından imzalanarak resmiyet kazandı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem; 'Belediye başkanımıza ve ekibine bu önemli iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu konuda Belediyemizden çok büyük destek alıyoruz. Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak yapacağımız hizmetlerin ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum, her şey Sivas gençliği ve sporu için' dedi.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek, 'Bizden önceki Belediye Başkanımız burada bir çalışma başlatmıştı. Bizler de göreve geldikten sonra çalışmalarımızı hızlandırdık ve yaklaşık 1,5 yıllık süre içerisinde projeyi tamamladık. Burada binanın büyüklüğünü değerlendirmek açısından o bölgede ihtiyaç olan Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğümüzle daha önce bir protokol imzalamıştık. Binanın zemin katını İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Alt katında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze yer tahsisinde bulunduk. Gençlerimiz inşallah burada sporla buluşacaklar. Orta katında Belediye olarak bizler kültür ve sanat faaliyetleri yürüteceğiz, kurslar açacağız' dedi.

Resmi açılışın 29 Ekim'de yapılacağını belirten Başkan Uzun, 'İnşallah buradan çok sayıda sporcu kardeşimiz faydalanacak. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenci kardeşlerimiz faydalanacak. Aynı zamanda çok sayıda hemşehrimiz sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Burada düzenlenecek kurslar ile insanlarımız kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Tekrar bu projenin ve yapılan iş birliğinin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Daha önce İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında merkezin içerisinde; Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Müdahale İstasyonu da yer alacağı öğrenildi.