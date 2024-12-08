Sivas’taki kadın dernekleri ortak bir organizasyon ile Melek Reşit Hanım Meydanı’nda anma töreni düzenleyecek.SİVAS (İGFA) - Kurtuluş Savaşı öncesi Melek Reşit Hanım başkanlığında Sivas’ta kurulan ve kısa süre içerisinde tüm ülke genelinde şubeler açarak örgütlenen Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin kuruluş yıldönümü bu yıl tüm kadın dernekleri ve başkanı kadın olan derneklerin katılımı ile kutlanacak.



9 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan anma programına başta Kent Konseyi Kadın Meclisi olmak üzere Sivas Cumhuriyet Kadınları Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Sivas Eğitim ve Kültür Derneği, Buruciye Sultanları Derneği, Sivas 58 Kadın Girişimcileri Derneği, Üretici Kadınlar Derneği, Kültür ve Sanat Derneği, Karınca Kadınlar Kooperatifi, Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği, Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Hacı Bektaş Veli Kültür Sanat Vakfı katılacak.

Tarihi Valilik binası arkasında oluşturulan ve hizmete açılan Melek Reşit Hanım Anıtı önünde yapılacak olan anma programında saygı duruşunun ardından Kent Konseyi Başkanı A. Necip Günaydın bir konuşma yapacak. Saat 12.00’de başlayacak olan anma töreninde Sivas Karınca Kadınlar Kooperatifi tarafından katılımcılara çorba ikramında bulunulacak.

Sivas'ta anma törenine kadın derneklerinin yanı sıra vatandaşların katılımının da yüksek olması bekleniyor.

